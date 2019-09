In Ostösterreich läuteten gestern früh nach neun Wochen erstmals wieder die Schulglocken – für Bürgermeister Klaus Schneeberger und Vizebürgermeister Christian Stocker (beide ÖVP) der ideale Zeitpunkt, sich den Ergebnissen einer großen Elternbefragung zu widmen. Zwischen 1. Februar und 2. April wurden in Kindergärten, Volksschulen sowie Neuen Mittelschulen der Stadt Bögen ausgeteilt. Von knapp 4.500 verteilten Bögen wurden 745 retourniert. „Das mag auf den ersten Blick etwas wenig aussehen, ist aber eine durchaus gute Rücklaufquote“, so Bildungsstadtrat Stocker, der daher auch von einer „repräsentativen Umfrage“ sprach.

Abgefragt wurden neben der allgemeinen Zufriedenheit mit den Einrichtungen auch die Bereiche Ausstattung, Verkehrssituation, Öffnungszeiten oder Essensangebot. Allgemein wird der Stadt hierbei ein gutes Zeugnis ausgestellt. Im Bereich der Kindergärten zeigen sich 90 Prozent der Befragten im Gesamten zufrieden oder eher zufrieden, im Bereich der Volks- bzw. Neuen Mittelschulen sind es 88 bzw. 92 Prozent.

Temporäre Sperren vor den Schulen?

Während auch die Öffnungszeiten der Kindergärten oder die Nachmittagsbetreuung in den Volksschulen überwiegend positiv beurteilt wird, hinkt man beim Thema Verkehr hinterher: Lediglich 51 Prozent sind mit der Verkehrssituation vor den Kindergärten zufrieden, bei der Volksschule sind es 50 Prozent: „Als Bildungsstadtrat und Vater von Kindern hat sich dieser Wert für mich schon abgezeichnet.“

Es gelte, so Stocker, individuell darauf zu reagieren: „Etwa mit Elternparkplätzen.“ Er appelliere aber auch an die Eltern, so der Vizebürgermeister – man müsse die Kinder nicht mit dem Auto ins Klassenzimmer bringen. Man bemühe sich, entsprechende Maßnahmen zu setzen und setze, wenn nötig, auch temporäre Sperren vor den Schulen um, so Stocker.

Stadtchef: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Der Stadtchef sieht sich in den Ergebnissen bestätigt: „Diese zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, geben uns aber auch Ansporn, uns permanent weiterzuentwickeln“, zeigte sich Klaus Schneeberger vor Medienvertretern überzeugt.