Bad Fischau-Brunn: ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch tritt zurück

Die Entscheidung sei nicht im Streit, Frust oder Ärger entstanden, so der Ortschef, sondern stehe schon lange fest. Reinhard Knobloch hatte 2008 das Amt des Bürgermeisters übernommen, war zuvor Gemeinderat und Vizebürgermeister. Immerhin hätte er 25 Budgets erstellt, „irgendwann ist dann auch Schluss“, so Knobloch in seiner Nachricht. Habe die Bürgermeisterei immer mit Freude und Spaß gemacht, „ich habe darin meine Erfüllung gefunden“, auch wenn es traurige Momente gab, wie der Tod von Walter Zimper oder Klemens Sederl.

Jetzt freue er sich auf „eine Zeit ohne Terminkalender“, er werde aber trotzdem bei Festen, beim Heurigen oder im Fischauer Bad anzutreffen sein. „Nicht weil es sich gehört, sondern weil ich weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will.“ Als sein Nachfolger wird ÖVP-Vizebürgermeister Stefan Zimper gehandelt.