Joe Wöber gibt Wr. Neustädter „Café Kolsch“ ab

Joe Wöber ist in der Region mit seiner Firma eigentlich als erfolgreicher Flachdach-Spezialist unterwegs. Vor sechs Jahren wagte er mit seiner Familie den Einstieg in die Gastronomie und übernahm das „Café Kolschitzky“, jetzt „Café Kolsch“, am Hauptplatz. Mit Ende September ist damit aber Schluss. Mit der neuen Raucher-Regel und dann auch mit Corona sei das Geschäft schlecht gelaufen, am Schluss habe aber auch die Zeit gefehlt, begründet Joe Wöber im Gespräch mit der NÖN. Am Samstag wurde ein letztes Mal zum traditionellen Herbst-Stelzenessen geladen, rund 45 Stammgäste waren mit dabei.

Das Lokal wird ab 1. Oktober von drei ehemaligen Mitarbeitern übernommen und soll wie gewohnt weitergeführt werden.

Auswirkung spürbar

