Kein Henderl mehr in Stupfenreith: Backhendlstation schließt

„Kein Henderl mehr in Stupfenreith“ – mit dieser Meldung schockierte Backhendlstation-Wirtin Stephanie Fürst kürzlich ihre Gäste. Am Sonntag, 8. Oktober, ist der letzte Tag, an dem sie Gästen ihre schmackhaften Backhenderl serviert, dann ist Schluss mit diesem kulinarischen Genuss.

Als Grund für diesen Schritt gibt sie massiv gestiegene Betriebskosten sowie den akuten Mangel an motiviertem Personal an. „Da hängt die ganze Familie dran, die alle unbezahlt helfen, wenn es sich dann unterm Strich trotzdem nicht ausgeht, ist das traurig.“ Die Schließung im Oktober bedeutet das „Aus“ für ein ganz besonderes Gasthaus, das vor allem mit seinen knusprigen Backhenderln Erfolge feierte.

Beginnend 1838, als die Urgroßeltern Anna und Josef Groihofer den Betrieb als Bauernpension führten. Da von Beginn an das Backhenderl die von den Gästen begehrteste Speise war, wurde aus der bisherigen Pension bald die weithin bekannte Backhendlstation Stupfenreith. Die Großeltern Hilda und Johann Trimmel erbauten 1975-1980 das jetzige Gasthaus und führten es erfolgreich mit erweitertem Speisenangebot weiter.

Ab 1999 führten ihre Eltern das Ausflugsgasthaus, bis Stephanie Fürst 2017 noch während ihres Studiums den Familienbetrieb übernahm. Sieben Jahre lang führte sie den Betrieb jetzt neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Lehrerin mit viel Begeisterung: „Wir haben es immer gern gemacht, da hängt unser Herz dran.“

Schwierig wurde es dann schon während der Coronapandemie. Doch das stand sie dank guter Aushilfen noch durch: „Sie sind mit mir durch dick und dünn gegangen – auch bei Corona.“

Doch die enorm gestiegenen Preise, vor allem für Strom und Frittierfett, machen jetzt eine Weiterführung unmöglich: „Weil die Fixkosten gegenüber dem, was man verlangen kann, im Wirtshaus einfach nicht mehr zusammenpassen. Ich kann schon 20 Euro für ein Schnitzel verlangen, aber dann werde ich allein da sitzen.“

Ein weiteres schwerwiegendes Problem kam mit dem Mangel an motiviertem Personal auf sie zu. Nachdem für nächstes Jahr wieder zwei angekündigt haben zu gehen, aber niemand mehr nachkommt, zog sie die Reißleine. Um den Gästen noch Gelegenheit zum Einlösen ihrer Gutscheine zu geben, öffnet Stephanie Fürst ihre Backhendlstation noch am 26. und 27. August, am 2., 3., 9., 10. und 30. September sowie am 1., 7. und 8. Oktober.