Sperrstunde im Wr. Neustädter Theatercafé

Werbung

Der letzte Vorhang im Theatercafé fällt: Mit Silvester sperrt das Traditionslokal in der Fußgängerzone Herzog-Leopold-Straße zu. Grund dafür sind die Umbauarbeiten am Stadttheater, das noch bis Herbst 2024 einer Generalsanierung unterzogen wird. „Ich bin hier aufgewachsen, da ist schon viel Wehmut dabei“, gibt Inhaberin Isabella Stiegler bei einem Besuch der NÖN zu.

„Ich bin hier aufgewachsen, da ist schon viel Wehmut dabei“

In der Tat hat das Theatercafé eine lange Geschichte. Die Eltern von Isabella Stiegler, Johann und Erna Strasser, führten von 1967 bis 1977 das „Café Corso“ gegenüber, ehe sie dann das Theatercafé übernahmen. Im Jahr 2000 wurde es dann von Isabella Stiegler und ihrem Mann übernommen. Das Café war nicht nur bei den Gästen – unter anderem soll sich auch der eine oder andere Schüler während des Unterrichts hierher verirrt haben – beliebt, sondern auch bei den Schauspielern. So hat sich unter anderem Maxi Böhm ins Stammbuch eingetragen, geschätzt wurden auch die hausgemachten Mehlspeisen. Was nach dem Umbau ist, kann Isabella Stiegler noch nicht sagen.

„Danke bei allen Stammgästen für die jahrelange Treue!“

„Mein Mann ist schon in Pension, ich hätte noch ein paar Jahre. Mal schauen, was sich in nächster Zeit ergibt“, sagt die Gastronomin, die auch betont: „Danke bei allen Stammgästen für die jahrelange Treue!“

Ob es nach dem Theater-Umbau überhaupt ein neues Kaffeehaus geben wird, steht übrigens noch nicht fest. Das werde derzeit geprüft, heißt es aus dem Rathaus.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.