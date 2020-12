Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Die COVID 19-Massentests waren ein ganz wichtiger Mosaikstein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ein wichtiger Schritt, um einen dritten Lockdown in Österreich zu verhindern, bevor die Impfung gegen das Virus einsatzbereit ist." Und er bittet die Bevölkerung: "Machen Sie auch von der kommenden zweiten Testreihe Gebrauch, die in Wiener Neustadt von 8. bis 10. Jänner stattfinden wird – wir bieten wieder acht Standorte an. Bitte halten Sie sich auch weiterhin an alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – zusammenhalten und dennoch Abstand wahren ist weiterhin das Gebot der Stunde.“

Einschließlich der Testungen aller Mitarbeiter an den 8 Standorten wurden in 4 Tagen 10.112 Tests abgenommen, von denen 15 positiv waren.

Die zweite Testreihe findet von 8. bis 10. Jänner 2021, jeweils von 8 bis 18 Uhr, statt. Alle weiteren Details wie die Öffnungszeiten der Standorte werden derzeit ausgearbeitet, Sie finden diese sukzessive auf www.wiener-neustadt.at/covidtest – dort wird von 23. Dezember bis 7. Jänner (vormittag) auch der Link zur Terminvergabe online sein. Danach ist lediglich eine Registrierung ohne Termin möglich.

Zusätzlich erhalten Sie alle Informationen zu den Tests bzw. der Anmeldung auch unter 02622 / 373 – 777.

Am 21. und 22. Dezember finden (jeweils von 8 bis 20 Uhr) darüber hinaus kostenlose Antigen-Tests in der „Arena Nova“ statt, die vom Bundesheer organisiert werden.

Wiener Neustadt, am 16. Dezember 2020