Lichtenwörther Strom für alle Bürger möglich

Die Energiegemeinschaft in Lichtenwörth nimmt Form an und soll ab 1. Mai in die Realität umgesetzt werden. Vom „Lichtenwörther Strom“ sollen vor allem die Bürger profitieren, mit 26,4 Cent pro Kilowattstunde liegt man weit unter den derzeit handelsüblichen Strompreisen. „Wir werden auch als Gemeinde enorm davon profitieren. Derzeit zahlen wir rund 60 Cent für unseren Strom, etwa für Schule, Kindergarten oder Straßenbeleuchtung. Wenn wir nur 26 Cent zahlen, bringt uns das eine Ersparnis von rund 150.000 Euro im Jahr“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag.

Der Strom für die Energiegemeinschaft kommt von zwei großen Hauptlieferanten, dazu können etwa auch Hausbesitzer mit ihren PV-Anlagen Strom für 20 Cent einspeisen. Ein Hauptlieferant ist die Lichtenwörther Biogasanlage, die etwa 500 kw in der Stunde erzeugt, dazu kommt die PV-Anlage von Friedl Pauer-Rüel, die Ähnliches leisten kann. Lichtenwörth hat rund 1.400 Haushalte, „theoretisch können wir mit unserem Strom alle Haushalte versorgen“, so Zusag. „Wir werden sogar noch Strom an andere Interessenten verkaufen können, da laufen derzeit die Planungen“. Für die Energiegemeinschaft gäbe es bereits 200 Vormerkungen, „und ich gehe davon aus, dass es noch mehr werden“, so Zusag. In diesen Tagen wurde auch ein entsprechendes Infoschreiben an die Bürger verschickt.

