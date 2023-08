Trend: Wunsch nach Unabhängigkeit im Bezirk Wr. Neustadt

Aufgrund der aktuellen Turbulenzen und steigenden Preise auf dem Energiesektor entschließen sich immer mehr Menschen dazu autark von großen Stromanbietern zu werden. Im Bezirk boomt deshalb das Geschäft mit Photovoltaikanlagen. Die Wr. Neustädter Firma „Greenpower Photovoltaik Und Wärmetechnik Gmbh“ hat heuer bereits 600 Anlagen verkauft und montiert. Bis auf Tirol und Vorarlberg ist das Qualitätsunternehmen in ganz Österreich tätig. Geschäftsführer Thomas Strohschneider führt die starke Nachfrage auf die erhöhten Energiepreise und die Unsicherheit seit Corona zurück. Aber auch der Wunsch nach Freiheit lässt sich mit erneuerbaren Energien erfüllen. „Ich habe mir die Frage gestellt, warum Menschen sich lieber eigene Radieschen im Garten anpflanzen und die Arbeit damit haben, als zu einem Bio-Markt zu gehen. Die Antwort ist der Wunsch nach Unabhängigkeit“, sagt Strohschneider. So verhalte es sich auch beim Strom. Die Nachfrage sei stark seit 2019 gestiegen, aktuell normalisiert es sich aber wieder. „Man merkt einfach, dass die Leute immer weniger Geld haben“, so der Geschäftsführer. Energiegemeinschaften

Energiegemeinschaften auf dem Vormarsch

PV-Anlagen können nicht nur alleine, sondern im gegenseitigen Austausch genutzt werden. Immer beliebter werden deshalb Erneuerbare Energiegemeinschaften. Die größte in Österreich ist die „Lichtenwörther Liegenschafts, - Kommunalservice und Erneuerbare Energie COKG“. Mit einer jährlichen Gesamtleistung von 6,85 Mio kw/h können 2.300 Haushalte mit Strom versorgt werden. Lichtenwörth zählt aber nur insgesamt 1.300 Haushalte, womit die Gemeinde autark ist. Auch Wr. Neustadt ist Teil der Energiegemeinschaft. Das Wasserwerk Süd, die Erdgastankstelle sowie die Zentralgarage des Verkehrsbetriebs WNSKS können somit jährlich bis zu 1 Gigawattstunde Strom aus erneuerbarer Energie zu günstigen Konditionen beziehen. Der Energiepreis ist mit 28,9 ct/kWh (inkl. USt) plus 1,50 Euro pro Monat und Zählpunkt ein günstiger. „Das Projekt ist ein voller Erfolg und die Tendenz ist steigend“, erzählt ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag im NÖN-Gespräch. „Das ist ein Thema der Zeit, da leistbarer und grüner Strom ein wesentlicher Teil des Klimaschutzes ist.“ Grundsätzlich könnten Nachbargemeinden, die dasselbe Umspannwerk wie Lichtenwörth benutzen, der Energiegemeinschaft beitreten.

Bereits im Jahr 2021 hat sich Bad Fischau-Brunn mit der Gründung einer Energiegemeinschaft beschäftigt. Wegen der unvorhersehbaren Entwicklung auf dem Strompreissektor entschieden die Initiatoren rund um Grünen-Umweltgemeinderätin Barbara Posch aber abzuwarten. Mit 160 unverbindlich vorregistrierten Interessenten, geht die Gründung der Energiegemeinschaft nun aber in die finale Runde. „Jetzt werden alle eingeladen sich verbindlich zu registrieren. Im September oder Oktober sollten wir dann schon tauschen können“, sagt Posch. Auch die Gemeinde soll dabei ins Boot geholt werden.

Energiegemeinschaft in Lanzenkirchen: Bürgermeister Bernhard Karnthaler, Fachbereichsleitung Umwelt, Energie und Kommunikation Johanna Netousek, Kathrin Holzner EZN und Amtsleiter Bernhard Jeitler-Haindl. Foto: EVN

Lanzenkirchen hingegen hat gerade eine Energiegemeinschaft gegründet. Insgesamt 45 Mitglieder starten mit der gemeinsamen Nutzung von regional erzeugtem, erneuerbarem Strom. Bürgermeister Bernhard Karnthaler freut sich: „Jeder Lanzenkirchner kann somit günstig Strom beziehen, auf Wunsch Strom liefern oder beides. Das ist ein Zukunftsmodell, das regional und zukunftsweisend ist, daher unterstütze ich diese Initiative voll und ganz.“

In Sollenau soll ebenfalls bald eine Energiegemeinschaft gegründet werden.