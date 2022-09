Bezirk Wr. Neustadt: Mit Sonne gegen Teuerung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die steigenden Stromkosten werden beim Wiener Neutädter Eislaufverein mit Sorge gesehen. Schließlich verbraucht die Kühlung der Eisfläche eine Menge Energie. „Wir hatten allerdings das Glück, dass wir noch vor einigen Monaten einen fixen Zweijahresvertrag abgeschlossen haben. Trotzdem macht man sich natürlich Gedanken über die Zukunft, weil alles teurer wird“, sagt Obfrau Elisabeth Pohler zur NÖN.

Eine gemischte Gefühlslage herrscht beim Roten Kreuz. Denn die steigenden Treibstoffpreise – für die Rettungsautoflotte benötigt man rund 140.000 Liter Diesel im Jahr – machen sich auch bei den Rettern bemerkbar. „Hier gibt es bei uns kaum Einsparungspotenzial, schließlich müssen wir ausrücken“, sagt Bezirksgeschäftsführer Andreas Birnbauer. Alternativen wie etwa E-Autos sind bei Einsatzautos nicht zuletzt aufgrund des Gewichts noch schwierig.

50 Prozent des Jahresbedarfs gedeckt

Apropos Strom: Hier ist das Rote Kreuz Wiener Neustadt ein Vorzeigebetrieb. Bereits 2014 wurde damit begonnen, eine Solaranlage zu installieren, im Vorjahr wurde das Projekt fertig. „Da war die Energiekrise natürlich noch weit weg, aber für uns zahlt es sich wirklich aus“, so Birnbauer, „an guten Sonnentagen sind wir autark, auch dank unseres Speichers für den Nachtbetrieb. Es hat sogar schon Tage im März gegeben, wo das der Fall ist.“ Insgesamt, so schätzt Birnbauer, spart sich das Rote Kreuz so 50 Prozent des jährlichen Strombedarfs, was natürlich enorm Kosten spart. Interessanter Nebeneffekt der Anlage: „Auch im Falle eines Blackouts sind wir mit der Speicherkapazität gut gerüstet“, so Birnbauer.

Um Energie zu sparen, werden im Bezirk derzeit auch sogenannte „Energiegemeinschaften“ gegründet. In Lanzenkirchen wird das etwa noch im Herbst der Fall sein. „Bei einer Energiegemeinschaft soll überschüssiger Photovoltaik-Strom untereinander weiterverkauft werden. Man kann sich so die Stromnetzkosten ersparen und generell einen niedrigen Preis zahlen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler. Allerdings hat die aktuelle Krise auch darauf Auswirkungen: „Man darf aufgrund der aktuell flukturierenden Preise allerdings gespannt sein, wie viele Bürger sich am Ende tatsächlich beteiligen werden“, so Bürgermeister Karnthaler.

