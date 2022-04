Bezirk Wr. Neustadt: Sonnenenergie ist häufigste Alternative

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Wer dieser Tage tanken muss, der muss tiefer in die Tasche greifen. Doch nicht nur die Treibstoffpreise stiegen in den letzten Wochen rasant an. Mit den Preiserhöhungen bei Strom und Gas bringen weitere Einschnitte. Erneuerbare Energiequellen werden daher nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Gemeinden und Städte interessanter. In Wiener Neustadt verfolgt man laut Pressesprecher Thomas Iwanschitz bereits seit Jahren „einen engagierten Weg der Energiepolitik“. So wurden etwa Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, Schulen und Bürogebäuden oder eine Biogasanlage bei der Abfallwirtschaft installiert. „Gleichzeitig ist aber klar, dass nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Situation das Energiekonzept überarbeitet werden muss“, betont Iwanschitz. Dieser Prozess wurde laut ihm bereits eingeleitet. Mit einem neuen Konzept wolle man der Stadt Leitlinien für die nächsten zehn bis 15 Jahre geben.

Bürgerbeteiligung ist in der Stadt ebenfalls ein Thema. Im Herbst 2021 ging eine durch Bürger finanzierte Photovoltaikanlage auf der Hauptplatz-Garage in Betrieb. Das Geld, das die Bürger hier investierten, bekommen sie samt Zinsen jetzt wieder rückvergütet. Projekte dieser Art wird es in Wiener Neustadt künftig mehrere geben. Geplant sind zudem auch Energiegemeinschaften, in denen sich private Haushalte zusammenschließen können.

Ebensolche Gemeinschaften werden auch im Bezirk immer aktueller. So wollen etwa die Gemeinden Lanzenkirchen oder auch Bad Fischau-Brunn Bürger dazu motivieren, Energiegemeinschaften zu gründen. ÖVP-Gemeindebundobmann Michael Nistl und ÖPV-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl luden zum Infostammtisch nach Lanzenkirchen ein. Hier legte man bestimmte Eckpunkte für die Gründung einer Energiegemeinschaft fest. So kann diese beispielsweise lokal als auch regional installiert werden.

„Derzeit herrscht ein wenig Stillstand. Ich denke, das Interesse ist für die Kapazität zu groß.“

Reinhard Knobloch, ÖVP-Ortschef, Bad Fischau-Brunn

Innerhalb der Gemeinschaft ist es möglich, Strom zu erzeugen, zu speichern sowie zu verbrauchen. Eine erste Infoveranstaltung für die Bürger gab es diesen Dienstag, nach Redaktionsschluss.

Einen kleinen Schritt weiter ist man da bereits in Bad Fischau-Brunn. Hier wurden Interessenten bereits zu einer Infoveranstaltung geladen – und das mit großem Erfolg, wie ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch erzählt: „Die Veranstaltung wurde sehr gut besucht und es gab viele Interessenten, sowohl als Stromabnehmer als auch als jene, die ihr Dach für eine Anlage zur Verfügung stellen würden.“ Wann die nächsten Schritte Richtung Energiegemeinschaft gesetzt werden, ist noch unklar. „Momentan herrscht ein wenig Stillstand. Ich denke, das Interesse ist für die Kapazitäten derzeit zu groß “, so Knobloch.

„Wir sind mit dem Windrad gut unterwegs, wir profitieren zurzeit sehr von den gestiegenen Strompreisen.“

Strom aus Windkraft gibt es in der Buckligen Welt, genauer gesagt in der Gemeinde Lichtenegg, seit 2003. Das Windrad am Pesendorfer Rücken liefert seit seiner Errichtung Energie für rund 700 Haushalte.

Erste Bestrebungen, die gute Windlage in Pesendorf für die Stromgewinnung zu nutzen, gab es schon seit Mitte der 90er-Jahre. Zu den eifrigsten Befürwortern zählten der damalige Wiesmather Bürgermeister Johann Ernst und Lichteneggs Ortschef Franz Rennhofer. Mit sechs weiteren Kommanditisten gründeten sie mit der „Bucklige Welt Wind Wicon Engineering GmbH & Co KG“ eine Gesellschaft für das erste Windrad in der Buckligen Welt. Nach über 18 Jahren Betrieb, in denen es auch sehr magere Jahre mit extrem niedrigen Einspeistarifen gab, befindet sich die Anlage nun im Höhenflug. Geschäftsführer Peter Ramharter: „Wir sind mit dem Windrad gut unterwegs, wir profitieren zurzeit sehr von den gestiegenen Strompreisen.“

Der kräftig gestiegene Strompreis dürfte sich auch positiv auf das nächste Projekt auswirken. In unmittelbarer Nähe zum Windrad ist soeben eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2.000 kWp in der Genehmigungsphase. Sie soll voraussichtlich wie das Windrad als Projekt mit Bürgerbeteiligung realisiert werden.

Ganz auf die Sonnenenergie setzt die Weikersdorfer Firma „Kraus & Naimer“. Seit Juni 2021 werden hier 734 Module zur Eigenstromerzeugung genutzt. Den Tagesbedarf könne man laut Betriebsleiter Karl Kohlhofer gänzlich selbst erzeugen. „Nur an sonnigen Wochenenden speisen wir eventuell zurück ins Netz“, so Kohlhofer.

