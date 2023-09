NEOS wollen Photovoltaik & Windkraft auf Truppenübungsplatz Großmittel

NEOS Wehr- und Kommunalsprecher Helmut Hofer-Gruber regt an, die Umsetzung eines Energieparks für Photovoltaik und Windkraft zu prüfen. „Der Truppenübungsplatz ist der ideale Standort für dieses Pionierprojekt, das durch die Kombination von Wind- und Sonnenkraft ein Turbo für die Energiewende sein könnte. Denn auf diese Weise kann ein Viertel des gesamten niederösterreichischen Stromverbrauchs kostengünstig mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden“, so der Abgeordnete, der auch eine zusätzliche landwirtschaftliche Nutzung der Flächen geprüft wissen will. Laut Hofer-Gruber müsse der ohnehin sehr überschaubare militärische Betrieb dafür nach Allentsteig absiedeln.

Außerdem schlagen NEOS vor, die Gewerbe- und Industrieparks der ecoplus für den Ausbau von Photovoltaik zu nutzen. Denn während immer mehr private Haushalte auf- und umrüsten, hinke das Land beim Erfüllen der Klimaziele hinterher, erklärt Hofer-Gruber: „Die Wirtschaftsagentur des Landes verfügt über viele Hallen, Freiflächen und Parkplätze, die nur zum geringen Teil zur Stromerzeugung genutzt werden. Es gibt also reichlich Potenzial für den Ausbau von erneuerbaren Energien, das derzeit nicht genutzt wird. Dabei ließen sich diese Flächen im Eigentum des Landes einfach und ohne lange Verfahren nutzen.“