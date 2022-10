Wirbel um Pernitzer „Killer-Kater“

Seit einem Jahr sorgt ein Kater in Pernitz für Unruhe. Der Freigänger, Bengal-Kater, reißt andere Haustiere oder greift diese an. Inzwischen soll der Kater zahlreiche Lauf- und Wildenten am Gewissen haben, außerdem ein Huhn und Kaninchen. Gespräche mit dem Besitzer waren laut Nachbarn erfolglos, er versprach ein Gehege zu bauen – was aber bis jetzt nicht geschehen ist.

Eine Nachbarin wandte sich verzweifelt an die NÖN. Sie nahm schon mit der Bezirkshauptmannschaft und bei der Gemeinde Kontakt auf, „jedoch fühlte sich niemand zuständig“, sagt sie. Auch die Organisation „Vier Pfoten“ konnte ihr nicht weiterhelfen, denn Katzen seien Freigänger und es gäbe für diese keine Gesetze, hieß es. Eine ihrer ursprünglich drei Enten ist dem Kater schon zum Opfer gefallen, ihre „Daisy“ hatte eine Attacke überlebt und musste vom Tierarzt behandelt werden, „Carlos“ konnte sich bisher immer rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zum Schutz vor weiteren Angriffen hat die Betroffene, zusammen mit ihrem Mann, ihre zwei verbleibenden Enten mit einem Elektrozaun eingezäunt. „Bis jetzt funktioniert das gut, aber bei den Strompreisen ist das keine langfristige Lösung“, sagt die Nachbarin dazu.

„Das ist kein Zustand, es wäre an der Zeit das Gehege zu bauen.“

Sie hat auch schon darüber nachgedacht ihre Enten herzugeben: „Ich will nicht, dass die Tiere so zugrunde gehen.“ Ein anderer Nachbar, ebenfalls Besitzer von Laufenten, wacht inzwischen fast den ganzen Tag über seine Tiere, damit er rechtzeitig eingreifen kann, sollte der Kater wieder zuschlagen. Beide Nachbarn wünschen sich eine Lösung, damit sie nicht ständig um ihre Tiere bangen müssen. „Das ist kein Zustand, es wäre an der Zeit das Gehege zu bauen.“ ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi kennt den Fall zwar, meint aber im Gespräch mit der NÖN, das er in diesem Fall nichts machen könne.

Kein Katzenhaltergesetz in Österreich

Dass die Angelegenheit rechtlich knifflig ist, bestätigt der NÖN der Wiener Neustädter Rechtsanwalt Rivo Killer. Denn es gibt in Österreich zwar ein Hundehaltergesetz, aber kein Katzenhaltergesetz und deswegen keine Regelungen.

Anwalt Rivo Killer: „Rechtliche Lage ist schwierig.“

Foto: Baldauf

Und er verweist auf einen Gerichtsfall in Tirol, in dem es eine Klage gab, weil die Nachbarskatze durch das Grundstück des Klägers lief. Damals entschied der Oberste Gerichtshof: Die Anbindehaltung von Katzen sei nach tierschutzrechtlichen Regeln auch kurzfristig nicht erlaubt. Es bestehe auch kein gesetzliches Gebot, Katzen ausschließlich innerhalb von Wohnräumlichkeiten zu halten. Die Grenzüberschreitung einer Katze mit freiem Auslauf könne aufgrund der Wesensart dieses Tieres mit zumutbaren Maßnahmen nicht verhindert werden, heißt es seitens des OGH.

Immerhin sieht der Anwalt zumindest eine Chance für Schadensersatz, „vor allem dann, wenn es mehrmals vorkommt und der Tierbesitzer gebeten wurde, etwas zu dagegen zu unternehmen“. Allerdings müsse dem Tierbesitzer eine Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden können. Einem erteilt der Jurist eine Absage: „Trauergeld, wie beim Tod eines Menschen, gibt es für Tiere nicht.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.