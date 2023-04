Nach Kampfabstimmung: Sabine Bugnar ist SPÖ-Stadträtin in Wr. Neustadt

Nach dem Abgang von SPÖ-Baustadträtin Pamela Felgenhauer hatte es zwei Kandidaten für die Position in der Wiener Neustädter SPÖ gegeben: Gemeinderätin Sabine Bugnar und Gemeinderat und SPÖ-Klubobmann Christian Hoffmann.

Am Mittwochabend tagte der Stadtparteivorstand, es kam zur Kampfabstimmung. Und brachte mit einem Ergebnis von 11 zu 11 Stimmen bei einer ungültigen Stimme ein Patt. Im zweiten Wahlgang setzte sich dann Sabine Bugnar mit 12 zu 11 Stimmen durch und wird somit am 24. April bei der nächsten Gemeinderatssitzung als neue Baustadträtin angelobt. SPÖ-Vizebürgermeister Rainer und Stadtparteichef Rainer Spenger zum Wahlergebnis: „So ist es in einer Demokratie. Es war denkbar knapp, jeder war auf seine Art qualifiziert.“ Christian Hoffmann zeigt sich in einer ersten Reaktion als fairer Verlierer: „Ich gratuliere meiner Kollegin und wünsche ihr alles Gute für die zukünftige Aufgabe.“

Für den frei gewordenen Platz im Gemeinderat wird Martina Schmid nominiert, die bereits von 2010 bis 2015 als Mandatarin fungierte. „Durch ihre jugendliche Art ist sie ein echter Gewinn für uns“, so Rainer Spenger. Auch ihre Angelobung und Wahl findet am 24. April statt.

SPÖ-Vorsitzender Rainer Spenger weiter: „Ich bedanke mich bei Pamela Felgenhauer für ihre hervorragende Tätigkeit und wünsche Sabine Bugnar bzw. Martina Schmid alles Gute! Zwei politisch erfahrene und engagierte Frauen wurden in maßgebliche Positionen gewählt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit im Interesse der Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter."

