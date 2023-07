Rotes Kreuz schließt Ortsstelle in Markt Piesting

Es war eine schwere Entscheidung: Die Ortsstelle Markt Piesting, sie gehört zur Bezirksstelle Wiener Neustadt, wird geschlossen. Vermutlich im vierten Quartal des Jahres, also im Herbst soll Schluss sein. Den Freiwilligen wurde seitens des Roten Kreuzes angeboten, an anderen Dienststellen weiterhin ihren Dienst zu versehen. Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner: „In den vergangenen Jahren wurde intensiv über die Rettungslandschaft in Niederösterreich nachgedacht, gemeinsam mit dem Land ein Finanzierungskonzept und eine Standortentwicklung ausgearbeitet. Dies bedeutet einerseits eine Effizienzsteigerung des Rettungsdienstes in Niederösterreich insgesamt, andererseits aber auch, dass gelegentlich kleine Ortsstellen, die bereits bis dato nicht mehr 24 Stunden besetzt werden konnten, nicht als RTW-C Standorte verortet sind bzw. keine Rettungsdienststandorte bleiben.“

Stefan Koppensteiner betont aber auch, dass die Versorgung der Bevölkerung weiterhin gesichert sei. Diese werde zukünftig durch die Bezirksstelle Pernitz, die Bezirksstelle Sollenau und die Ortsstelle Maiersdorf erfolgen. Seitens der Bezirksstelle Wiener Neustadt wird auch eine Erweiterung des bestehenden „First Responder“-Systems angestrebt. „Eines ist klar, wir sind immer für die Bevölkerung da, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr“, sagt Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner.