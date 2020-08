Die Lister an Veranstaltungen, die dem Coronavirus zum Opfer fallen, wird länger: Die "Haustier Aktuell" in der Arena Nova, sie hätte von 4. bis 5. September statt gefunden, wurde abgesagt. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch "schweren Herzens" bekannt, eine halbherzige Lösung wolle man nicht riskiere, heißt es seitens der Arena Nova. Die beliebte Messe mit zigtausenden Besuchern soll im September 2021 wieder statt finden.