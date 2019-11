Es sind schwere Vorwürfe, die gegen eine private Kinderbetreuungseinrichtung im Bezirk Wiener Neustadt vorliegen und jetzt zur Schließung des Hauses geführt haben. Wie die NÖN berichtete, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen sexuellem Missbrauch sowie Quälen und Vernachlässigung Wehrloser und wegen Körperverletzung.

Das Land stellte die Einrichtung vorerst unter Aufsicht. Nun wurde der Betrieb aber eingestellt. „Wir haben aufgrund von Gefahr in Verzug dem Verein, der die private Tagesbetreuungseinrichtung führt, die Betriebsbewilligung entzogen“, bestätigte Marion Gabler-Söllner von der Abteilung Kindergärten des Landes NÖ, auf NÖN-Anfrage. Im Zuge der durchgeführten Kontrollen sei das Land zum Ergebnis gekommen, dass die Erzählungen der Eltern und deren Kinder als glaubwürdig eingestuft werden könnten. Eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung wurde bereits an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt übermittelt, so Gabler-Söllner.

Alternative Betreuung wurde eingerichtet

Damit die von der Schließung der Einrichtung betroffenen Kinder weiter betreut werden können, hat das Land, in enger Absprache mit der Gemeinde, der Volkshilfe Niederösterreich die Bewilligung erteilt, in den Räumlichkeiten eines ortsansässigen Landeskindergartens eine private Betreuung anbieten zu können. „Die Bewilligung ist seit dieser Woche aufrecht“, sagt Gabler-Söllner.

Mehrere Eltern hatten gegen die private Einrichtung Vorwürfe erhoben. Kinder, die sich angemacht haben, hätten in den nassen Sachen sitzenbleiben müssen. Auch von Zwangsfütterungen und Schlägen auf die Finger hatten die Kinder berichtet. Der Ehemann der Leiterin soll die Kleinen auch während der Betreuungszeit mit nach Hause genommen haben. Dort soll es zu pädophilen Spielen gekommen sein. Erste Vorfälle soll es schon Anfang des Jahres gegeben haben.

In einem Gespräch mit der NÖN hatte die Leiterin der Betreuungseinrichtung alle Vorwürfe zurückgewiesen. Sie sprach von einer Diffamierungskampagne gegen sie und ihre Arbeit.