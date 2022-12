Wr. Neustadt: Hightech für das Herz

Werbung

Ein Jahrzehnt hat Bernhard Winkler an einer medizintechnischen Revolution gearbeitet, die nun in seiner Geburtsstadt produziert wird.

Das Problem: Wenn man eine Bypass-, gefäßchirurgische Operation oder einen Dialyseshunt braucht, sind die Gefäße auch oft erkrankt. Viele Patienten können daher nicht operiert werden – etwa, weil sie Krampfadern haben oder Diabetiker sind und man keine Gefäße aus dem eigenen Körper für die OP verwenden kann.

Winklers Lösung: der „ArtiFex Graft“. Ein künstliches Blutgefäß, das im Körper des Patienten zu einem lebenden Blutgefäß wird – und sich dann so im Körper einfügt wie es ein gesundes „echtes“ Gefäß nach der OP tun würde. „Das Um und Auf ist, dass sich der ‚ArtiFex Graft‘ im Körper mit eigenen Zellen besiedelt und so zu einem lebenden Blutgefäß wird“, erklärt Winkler im Gespräch mit der NÖN. Kunststoff-Gefäße würden sich entzünden und verschließen.

Sechs Millionen Menschen pro Jahr betroffen

Wie wird das Wunderding hergestellt? Der Graft basiert auf Nano-Zellulose, die in einem Bioreaktor hergestellt wird. Das fertige Gefäß hat 4mm Durchmesser und 25 bis 30 Zentimter Länge. „Das reicht meistens, wir können es bis zu einem Meter lang herstellen“, sagt Winkler. Er schätzt, dass seine Entwicklung künftig jedes Jahr rund sechs Millionen Menschen weltweit die Option einer Bypass- oder gefäßchirurgischen Operation eröffnet.

Produziert wird der weltweit patentierte „ArtiFex Graft“, wie vergangene Woche bekannt gegeben wurde, künftig von Winklers Start-Up „ArtiFex“ und dem Austrian Center for Medical Innovation and Technology (ACMIT) mit Sitz in der Civitas Nova. Für 2023 sind Fertigstellung und Entwicklung geplant, „wir hoffen, dass wir 2024 oder 2025 die ersten Patienten behandeln können“, so Winkler. Mit an Bord ist die Universität Basel, wo Winkler die Entwicklung startete. Nach zwei Jahren am King‘s College London „hat sich jetzt die Frage gestellt, wo wir es fertig entwicklen und produzieren. Da ist unsere Wahl wegen der Expertise von ACMIT auf Wiener Neustadt gefallen“, sagt Winkler: „Der Standort ist aufgrund der Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Land ideal, es ist unglaublich, was hier entstanden ist – Stichwort FH, ACMIT, MedAustron, etc. Wir hoffen, dass wir Niederösterreich zu einem herzchirurgischen Zentrum machen können.“ Der 42-Jährige lebt mit seiner Frau und seinem Sohn aktuell in Wien, wo er an der Klinik Floridsdorf und der Medizinischen Universität Wien tätig ist.

Beleg für gute Entwicklung

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.