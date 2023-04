An der HLM Wiener Neustadt wird Jagdkleidung neu gedacht

Elisa Karner und Ronja Ferstl haben sich mit den Themen Jagd und Nachhaltigkeit bei Leder und Pelz in ihren Diplomarbeiten für die Matura an der Höheren Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik in Wiener Neustadt beschäftigt.

In einer Zusammenarbeit mit der Neustädter Firma „Arido“ entstanden so ein Kostüm aus Raulederimitat und zwei Kleider, teilweise aus Lederimitat, sowie eine Handtasche aus Kaktusleder.

Montagfrüh präsentierten die beiden Schülerinnen ihre Diplomarbeiten und ihre Werkstücke. Schulleiter Stefan Haider: „Mode hat heute eine Menge an Nachhaltigkeitsthemen zu bieten“. Während Elisa Karner aus einer Jägerfamilie kommt und deshalb das Thema Jagdkleidung für ihre Diplomarbeit auswählte, waren für Ronja Ferstl die verschiedenen neuen Kunstleder- und Kunstpelzarten interessant. Seit einem Jahr arbeiten beide an dem Projekt.

Karner entwarf und nähte ein Kostüm aus Raulederimitat mit einer Leinenbluse von „Arido“ und Ferstl zeichnet für zwei Kleider, aus Kunstleder und einem Stoff von „Arido“ gefertigt, verantwortlich. Welche Teile der kleinen Kollektion von „Arido“ gefertigt werden, entscheidet die Geschäftsleitung. Von den Entwürfen zeigten sich die Firmenvertreterinnen jedenfalls beeindruckt.

