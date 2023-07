SPÖ fordert Verbesserungen bei Pension der Frauen

Der bundesweite Equal Pension Day findet heuer am 4. August, in Niederösterreich sogar schon am 3. August statt. Unter dem Motto „Mehr für Frauen in Pension“ rufen die SPÖ-Frauen in ganz Österreich zu Aktionen auf. „Immer mehr Frauen haben in ihrer Pension Angst, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren. Die Bundesregierung darf davor nicht länger die Augen verschließen und muss jetzt handeln!“, so Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirkschefin Petra Tanzler und Bezirksfrauenvorsitzende Michaela Binder.

Unter anderem fordert die SPÖ einen Mietpreisstopp bis 2025 und danach einen Deckel bei zwei Prozent. „Wir müssen den Sozialstaat in Österreich endlich wieder sicher machen. Frauen in der Pension dürfen keine Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren. Die Bundesregierung hat eine Verantwortung, die sie endlich wahrnehmen muss. Her mit der Mietpreisbremse!“, so Tanzler weiter.

Die SPÖ-Frauen fordern zudem einen Arbeitsmarktschwerpunkt für ältere Arbeitnehmerinnen und Gesetze, die die Lohn- und Pensionsschere schließen: Höhere Anrechnung der Karenzzeiten, Lohngesetz nach dem Vorbild Islands mit Strafen bei Unterbezahlung, Arbeitsmarktschwerpunkt für Frauen über 50 Jahre, keine Kürzungen beim AMS.

In Zukunft drohen massive Pensionsverluste, insbesondere für Pensionsantritte 2024 und 2025 wegen stark verzögerter Teuerungsanpassungen, heißt es in einer Aussendung der SPÖ. Für rund 300.000 Betroffene werde es zu unhaltbaren lebenslangen Kürzungen von bis zu zehntausenden Euro kommen, nur weil sie im „falschen“ Jahr das Pensionsalter erreichen. Davon würden besonders viele Frauen betroffen sein, weil ihre Pensionsantritte aufgrund der stufenweisen Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters jeder einzelne reguläre Pensionsantritt einer Frau immer in der zweiten Jahreshälfte liegen wird. „Wir nehmen diese Ungerechtigkeit nicht hin. Die Pensionsschere muss sich endlich schließen, statt sich noch weiter zu öffnen“, so Petra Tanzler und Michaela Binder.