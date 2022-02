Über 100 Erdbeben in den letzten 14 Tagen im Bezirk Wiener Neustadt

Unter der Stadt rumort es derzeit heftig: In den letzten zwei Wochen wurden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) über 100 kleinere Erdbeben registriert. Das Stärkste wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.25 Uhr aufgezeichnet und hatte eine Stärke von 2,4 – es war auch spürbar, wie NÖN-Leser vermelden. Die meisten der anderen 100 Erschütterungen (unter dem Wiener Becken in Tiefe zwischen 6 und 10 Kilometer) lagen deutlich darunter.



Bei vielen Menschen in der Region werden da Erinnerungen an das Vorjahr wach: Im Frühjahr gab es gleich mehrere Erdbeben, die im Raum Wiener Neustadt auch leichte Schäden verursachten.

Sind die vielen kleinen Erdbeben jetzt Vorboten für ein großes? „Es erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür und wäre auch nicht überraschend. Es ist aber schwierig vorherzusagen und muss auch nicht passieren“, sagt Helmut Hausmann von der Abteilung Seismologie des ZAMG.

Generell liege Wiener Neustadt mit dem Wiener Becken und einer Bruchstelle darunter in einem der gefährdetsten Gebiete in Österreich, deswegen könne auch jederzeit ein starkes Erdbeben stattfinden. Erdbeben in der Größenordung von jenem von 1972, das eine Stärke von 5,2 erreichte und für schwere Schäden in der Region sorgte, seien durchaus wieder möglich, so der Seismologe. Mit den Erschütterungen werden Spannungen im Erdinnernen abgebaut, die von Reibungen der afrikanischen Platte mit der europäischen Platte herrühren.

