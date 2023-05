Erfolg Einsatzkommando Cobra gewann Vergleichswettkampf in München

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Einsatzkommando Cobra bei einer Übung Foto: Franz Baldauf

E in Neun-Mann-Team des Einsatzkommandos Cobra hat sich in der vergangenen Woche bei einem Vergleichswettkampf in München gegen Teams deutschsprachiger Spezialeinheiten durchgesetzt und den Sieg errungen.