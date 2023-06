Tischtennis-Staatsmeister im Wiener Neustädter Rathaus empfangen

Das Männer-Team des TTC SolexConsult Wiener Neustadt schaffte es im Mai dieses Jahres, sich zum zweiten Mal nach 2021 zum Staatsmeister in der Österreichischen Bundesliga zu küren. In einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels waren die Wiener Neustädter bei Titelverteidiger Wels mit 1:3 zurückgelegen, glichen noch zum 3:3 aus. Bei einem Gleichstand von 12:12 Sätzen entschied das Punktverhältnis von 219:201 für die Wiener Neustädter und gegen das Gastgeber-Team aus Oberösterreich.

Im Rahmen eines Empfangs im Alten Rathaus gratulierte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) der frischgebackenen Meister-Mannschaft am gestrigen Mittwoch.

"Der TTC Wiener Neustadt ist unter rund 160 Sportvereinen, die wir in Wiener Neustadt haben, eines unserer Aushängeschilder. Der Staatsmeistertitel ist nicht nur ein weiterer ganz toller Erfolg in der Vereinsgeschichte, sondern zeigt auch einmal mehr die Qualität in der Sportstadt Wiener Neustadt. Wir gratulieren der Meistermannschaft um Trainer Martin Doppler und Sportmanager Franz Gernjak daher von ganzem Herzen und wünschen weiterhin viel Freude und sportlichen Erfolg", so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Sportstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP) und Gemeinderat Philipp Gerstenmayer (FPÖ).