Wiener Neustädter „Bernth“ macht Karriere mit der Gitarre

Die Gitarre ist seine Leidenschaft, die er gut beherrscht: Das bescheinigen dem Wiener Neustädter Bernd „Bernth“ Brodträger rund 820.000 Menschen weltweit, die seinem Youtube-Channel folgen. Dort stellt er seine Fähigkeiten zur schau, experimentiert gerne: Die Saiten werden gegen Gummibänder getauscht oder die Gitarre mit Wasser gefüllt – und der Sound gibt „Bernth“ recht.

Dass sich die Musikkarriere des 31-Jährigen so entwickeln würde, ahnte er nicht. Nach seiner Matura am BRG Gröhrmühlgasse gab es eine eineinhalbjährige Tour durch Südamerika mit seiner damaligen Band, nach einem kurzen Zwischenspiel auf der Hauer-Musikschule in Wiener Neustadt ging es für ein Gitarrenstudium nach Wien, wo er auch heute lebt. 2015 spielte „Komissar Zufall“ dann eine entscheidende Rolle.

Auftritt vor 120.000 Menschen

Mit Produzent Daniel Fellerer arbeitete er an einem Metal-Album - und Fellerer war damals auch für „Seiler & Speer“ tätig. „Er brauchte für ihre Web-Serie ‚Horvathlos‘ Gitarrensoli, die ich liefern sollte. Wir haben dann auch das erste Album gemacht – und seitdem bin ich dabei.“

Was ihm mit den Austro-Poppern nicht nur zahlreiche Hits bescherte, sondern auch einen unvergesslichen Live-Auftritt am Donauinsel-Fest vor 120.000 Menschen. Die er zunächst gar nich so wahrgenommen hat, wie er im Gespräch mit der NÖN erzählt: „Ab der 40. Reihe siehst du eh nix mehr, ich hab dann erst nachher im Fernsehen gesehen, wie viele Leute da waren.“ Wiewohl er zugibt: „Der Stress und die Anspannung vor dem Auftritt war bei uns enorm, dann ist aber kurz vor dem Konzert das gesamte Monitor-System ausgefallen und erst wenige Minuten vor dem Auftritt wieder online gegangen. Es ist komisch, aber das hat uns die Nervosität genommen.“

Bernd „Bernth“ Brodträger mit Tool-Gitarrist Adam Jones. Foto: Martin Kames

Der Ritterschlag folgte im Vorjahr: Adam Jones, Gitarrist der amerikanischen Metal-Band „Tool“ (immerhin vierfache Grammy-Gewinner), kontaktierte den Wiener Neustädter auf Instagram für ein Vorspielen. „Ich hab‘ zuerst geglaubt, da macht sich jemanden einen Spaß und es nicht ernst genommen.“ Was es aber nicht war, wie sich herausstellen sollte, und der 31-jährige schlussendlich mit „Tool“ in Prag auf der Bühne stand.

„Bernth“ wird auf der Straße erkannt

Der Unterschied zwischen Live-Musik und Youtube-Klicks? „Auf der Bühne ist alles viel realer. Ich kann mir keine drei Millionen Menschen vorstellen, die sich mein Video anschauen“, sagt „Bernth“. Obwohl ihm Youtube, Instagram, Facebook & Co. enorm helfen und seit der Pandemie zum „Hauptding“ geworden sind, wie er zugibt. „Ich werde oft auf der Straße erkannt, aber meistens nicht von Österreichern. Schließlich kommt nur ein Bruchteil meiner Seher aus meiner Heimat – das ist schon lustig“, sagt er.

Wer „Bernth“ mit seiner Musik live sehen will, der hat in Österreich ab September die Chance: „Ich bin schon gespannt, ob meine Fans aus dem Internet auch zu einem echten Konzert kommen.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.