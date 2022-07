Wiener Neustädter HTL-Schüler zum 10. Mal Weltmeister

Werbung

Die Schüler der HTL haben die Erfolge beim „Botball“, einem Bildungsprogramm, das unter anderem unter der Schirmherrschaft der NASA ist, fortgesetzt. Das Wiener Neustädter Team „qbit“ mit Betreuer Michael Stifter konnte nicht nur einen WM-Titel und einen Vize-WM-Titel gewinnen, sondern auch in der Gesamtwertung den 2. Platz für sich entscheiden. Der Wettbewerb erstreckte sich über fünf Tage in Norman/Oklahoma, wobei verschiedene Disziplinen ausgetragen wurden.

Von Beginn des Wettbewerbs an konnte sich Team „qbit“ im Spitzenfeld etablieren. Das Teilnehmerfeld war derart ausgeglichen, dass sich kein Teilnehmer den geringsten Fehler erlauben durfte. Dadurch war die WM ein bis zuletzt spannender Wettbewerb und sorgte für Nervenkitzel unter den Zuschauern und den Betreuern.

Mit großem Engagement und der Bereitschaft, mehr als andere Teams in die Entwicklung der Roboter bis in die Nachtstunden hinein zu investieren, konnte schließlich das hervorragende Ergebnis eingefahren werden.

Die Aufgabe bestand dieses Jahr darin, autonome Roboter so zu programmieren, dass sie Menschen helfen, selbstständig neue Impfstoffe herzustellen und deren Versand weltweit kontaminationsfrei sicherzustellen. Um den Kampf gegen neuartige Viren effizient zu gestalten, haben die Roboter die Aufgabe, in einer Produktionsanlage mRNA zu isolieren, zu sequenzieren und dann zu synthetisieren.

Die „Botball“-Organisation aktualisiert die Regeln jährlich, sodass die Teams gezwungen sind, ständig innovativ zu sein. Das ergibt neue Ideen und Techniken und fördert lösungsorientierte Handlungskompetenzen von Jugendlichen auf spielerische Art und Weise im kompetitiven Umfeld.

Erfolg trotz Distance Learning

„Wir haben im letzten halben Jahr sehr viel Zeit für diesen Großanlass investiert“, erläuterte Betreuer Michael Stifter nach dem Wettbewerb. „Alle Bemühungen hinsichtlich des mechanisch-technischen Designs der Roboter und deren Programmierung haben sich nun ausgezahlt.

Dieser Sieg zeigt, dass die HTL Wiener Neustadt in der Robotik nicht nur in der Vergangenheit Weltspitze war, sondern trotz Distance Learning in den vergangenen zwei Jahren auch noch immer ist“, freute sich der Pädagoge. „Dank gilt auch unseren Unterstützern und Sponsoren, die dem Team der HTL Wiener Neustadt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Vorhaben ermöglicht haben!“

