DJ-Duo „KARMA“ aus dem Bezirk: Gemeinsam gut aufgelegt

Anfangs als Solo-DJs hinter dem DJ-Pult, machen Maximilian Schödlbauer und Michael Tometschek seit 2021 als „KARMA“ gemeinsame Sache: „Wir kennen uns eigentlich schon seit sechs Jahren und haben uns durchs Auflegen im Orange kennengelernt“, erzählen die beiden der NÖN.

Die Idee, als DJ-Duo Musik zu machen, war schon von Anfang an da, in der Pandemie haben sie es dann umgesetzt. Um die Corona-Zeit zu nutzen, konzentrierten sie sich auf die Musik. Mit ihrer ersten Single „I love you“ kam dann alles ins Rollen, es folgte ein Dancemusic-Cover von „Mirrors“, „die Nummer ging durch die Decke“. Auch der nächste Cover-Track „She doesn’t mind“ kam gut an, 27.000 Leute hörten ihn bereits auf Spotify und er wird auch im Radio gespielt.

Ihr erstes Booking hatten sie dann im September 2021, voll los ging es nach einer weiteren Corona-Pause im März 2022 „und ab da waren wir sehr gut gebucht“, wie Schödlbauer sagt. Die beiden waren von Anfang an ein eingespieltes Team, „wir verstehen uns ohne Worte, auch wenn wir improvisieren“.

Vom fertigen Set spielen sie circa 40 Prozent, der Rest wird auf das Publikum abgestimmt und dementsprechend verändert. Während Max Schödlbauer hinter dem DJ-Pult steht und die Musik macht, kümmert sich Michael Tometschek um das Entertainment währenddessen sowie die Musikproduktion, die im Musikstudio „Yuna“ in Lanzenkirchen ihren Feinschliff bekommt. Unterstützung und Hilfe bekommen sie auch von DJs wie Flip oder Fabration.

Ein Blick in den Kalender zeigt, dass „KARMA“ dieses Jahr schon einiges vorhat: „Bis zum Sommer sind wir schon gut ausgebucht.“ Auch weitere Singles stehen in den Startlöchern, wie sie verraten. Neben Gigs in Österreich sind sie auch immer wieder zu Gast bei Radio Energy und spielen dort live.

