Mitmach-Ausstellung „Von Kopf bis Fuß" hatte 12.500 Besucher

Mit 30. Juli endete die Mitmach-Ausstellung „Von Kopf bis Fuß“ im Wiener Neustädter Museum St. Peter an der Sperr, in Kooperation mit dem ZOOM Kindermuseum Wien. Verzeichnet werden konnten mehr als 12.500 Besucherinnen und Besucher, die im Rahmen ihres Museumsausflugsden Körper genauer unter die Lupe nehmen konnten. Von Haut und Haaren über Organe, den Blutkreislauf bis hin zur Muskulatur konnte alles interaktiv und spielerisch erforscht und auch gelernt werden.

Das Besondere an der Ausstellung „Von Kopf bis Fuß“ war der Mitmach-Faktor: Mit dem Mikroskop wurden etwa Haut, Haare, Bakterien oder Viren untersucht, am Knochenpuzzle ein Skelett gebaut und im Anatomiekurs Herz, Lunge, Leber und andere Organe den richtigen Körperstellen zugeordnet. Geschicklichkeit war an der Virenschleuder gefragt und Zusammenarbeit bei der Ingangsetzung des Blutkreislaufes.

Insgesamt konnten 163 Workshops mit Schulklassen und Hortgruppen aus ganz Niederösterreich, Wien und dem Burgenland abgehalten werden. Gelernt wurde durch Spielen, Ausprobieren, Nachahmen und den eigenen Erfahrungen. Dass die Ausstellung auch über die Stadtgrenzen hinaus beliebt war, zeigte etwa der Besuch von Kindern aus Ungarn und der Schweiz.

„Einige Kinder sind nicht nur mit der Schule gekommen, sondern haben dann, weil es ihnen so gut gefallen hat, auch noch die Eltern, Oma und Opa, Onkeln und Tanten zu uns ins Museum gebracht. Manche Kinder wollten gar nicht nach Hause gehen“, so Kunst- und Kulturvermittlerin Julia Schlager seitens des Museums St. Peter an der Sperr: „Wir freuen uns schon auf die nächste interaktive Ausstellung in Kooperation mit dem ZOOM Kindermuseum.“

„Uns ist wichtig, dass wir Kultur und Geschichte zum Erlebnis für die ganze Familie machen. Da das Lernen für Kinder spielerisch am besten funktioniert, war die Mitmach-Ausstellung vom ZOOM Kindermuseum Wien im Museum St. Peter an der Sperr genau das Richtige. Durch die interaktive Ausstellung konnten sich die jungen Besucherinnen und Besucher mit dem Körper beschäftigen, die komplexen Vorgänge genau betrachten, das Körperbewusstsein stärken und herausfinden, wie wichtig ein guter und gesunder Umgang mit dem eigenen Körper ist. Unser Dank geht an Andrea Zsutty, Direktorin des ZOOM Kindermuseums Wien, für die hervorragende Kooperation sowie unserer Museumsleiterin Eveline Klein, Kunst- und Kulturvermittlerin Julia Schlager sowie dem gesamten Team von Museum St. Peter an der Sperr, die alle maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer (beide ÖVP).

Für die kleinen Museumsbesucherinnen und -besucher geht es mit spannenden Ausstellungen im Museum St. Peter an der Sperr weiter:

· Rätselrallye durch die städtische Sammlung „neuSTADT ERZÄHLEN“

· Programme für Kinder unter dem Motto „Hast du dich auch schon immer gefragt…“

· Führung speziell für Kinder durch die Ausstellung „Barock and more“

· „Museumsgeschichten“ – eine Zeitreise für Kinder in fünf Geschichten

· Vermittlungskonzerte mit Museums-Maskottchen „MaXi“

· Führung speziell für Kinder durch die Nitsch-Ausstellung „Farbenwelt“ (ab 2. September)

Weitere Infos und die genauen Termine: www.museum-wn.at