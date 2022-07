Werbung

Seit Jahren ist die Wiener Neustädterin Jessica Teusl am Pokertisch kaum zu besiegen - unter anderem gewann sie seit 2017 drei Europameistertitel. Jetzt gelang der 32-Jährigen FH-Absolventin in den USA der große Coup.

Beim Ladies Event der "World Series of Poker" in Las Vegas gewann sie am Wochenende ihre erste Bracelet-Trophäe und sicherte sich gleichzeitig auch rund 167.000 Dollar (160.000 Euro).

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.