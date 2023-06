Wiener Neutädter Stadtparkfest begeisterte Jung & Alt

Das "Stadtparkfest", das im Vorjahr anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Parks ins Leben gerufen wurde und nun einen fixen Platz im Veranstaltungskalender bekommt, lockte am vergangenen Samstag bei freiem Eintritt und vielfältigen Programmpunkten zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Konzerte, Kulinarik, Kinderprogramm und ein Jugendangebot inklusive Live-Konzert von „palffi“ sorgten für einen unterhaltsamen Tag im grünen Juwel der Wiener Neustädter Innenstadt.

" Als Bürgermeister freue ich mich sehr, wenn der Stadtpark so mit Leben gefüllt ist, wie es am Samstag – trotz bescheidener Wetterverhältnisse – der Fall war. Ich bedanke mich bei den Organisatoren der WN.Kul.Tour.Marketing GmbH, bei allen mitwirkenden Künstlern und Vereinen sowie bei den Besucherinnen und Besuchern, und freue mich schon jetzt auf das Stadtparkfest 2024", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Auf dem Programm standen ganztägig Konzerte – etwa von der Wiener Neustädter Schlagersängerin Nina Monschein, Kinderliedermacher Bernhard Fibich, Miss Kater, dem Salonorchester der Wiener Neustädter Instrumentalisten und Lee's Revenge als Kick-Off zur Harley-Davidson-Charity-Tour. Für die Kinder gab es ein Kettenkarussell, Kinderschminken, Kindertattoos und Luftballontiere. Das MÄX stellte ein umfassendes Programm für die Jugend bereit – unter anderem mit Showeinlagen der MÄX-Dance-Crew, Yoga zum Mitmachen, einem Ninja Parkour und als großes Highlight einem Akustikkonzert von "palffi". Bei einer Sportvereinsmeile luden Wiener Neustädter Vereine zum Mitmachen und Ausprobieren ein, darüber hinaus gab es einen Tag der offenen Tür im "Hilton" sowie beim Tennisverein UTC BH Wiener Neustadt.