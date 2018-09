Mit dem Stück „Die Würstelübung“ von Thomas Kodnar, gespielt bei und in „Rinaldas Würstelstand“, landete die Kulturinitiative „glashaus“ vergangene Woche einen großen Erfolg. Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft. Absurd komische Szenen, die tolle schauspielerische Leistung und die volle Nutzung des Würstelstands und seiner Speisen sowie die musikalische Unterstützung durch Constantin Luger sorgten beim Publikum für beste Unterhaltung.

„Die Zusammenarbeit von allen Beteiligten hat von Anfang an toll funktioniert“, sagt Produzentin Birgit Klauser und bedankt sich bei Rinalda und der Konditorei Köller für deren Offenheit und Unterstützung. Auch Regisseurin Elena Schwarz ist erfreut über das Vertrauen, das „glashaus“ mittlerweile in Wiener Neustadt erhält: „Es ist schön, wenn so viel mutige Unterstützung für außergewöhnliche Projekte vorhanden ist.“

Beide sind sich einig, dass „die Würstelübung“ sehr publikumsaffin ist, „glashaus“ hätte jedoch auch andere spannende Projekte zu bieten. Wiener Neustadt darf gespannt sein.