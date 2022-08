Jubel über den Landessieg bei der FF Hollenthon

Werbung

Vor wenigen Tagen war es soweit, die erfolgreiche Hollenthoner Feuerwehrjugend konnte die Plaketten für ihren großartigen Sieg beim Landesbewerb in Empfang nehmen.

Ein sichtlich gerührter Bezirkskommandant Karl-Heinz Greiner: „Ich weiß, wie viel Leistung von der Jugend, der Jugendbetreuung, der ganzen Wehr dahintersteckt. So ein Ergebnis ist keine Selbstverständlichkeit. Da steckt sehr viel harte Arbeit dahinter. Ich stehe auch beim Bundesbewerb in Traiskirchen an eurer Seite und halte euch die Daumen.“

Im Anschluss daran übergab er gemeinsam mit Abschnittskommandant-Stellvertreter Wolfgang Pürrer und Feuerwehrjugend-Bezirkssachbearbeiterin Julia Pichler den Gruppenkommandanten die Auszeichnungen für Silber und Bronze sowie auch den Wanderpreis.

Die gemischte Gruppe, bestehend aus Mitgliedern der Feuerwehren Weißes Kreuz, Hollenthon und Wiesfleck, die in Silber den 7. Rang erreicht hatte, bekam ebenfalls eine Erinnerungsplakette überreicht.

