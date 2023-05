Lanzenkirchen: Ansturm auf Dirndl und Delikatessen beim Genussmarkt

Der "kleine Genussmarkt" sorgte für einen enormen Besucheransturm, bei dem die Autos die ganze Hauptstraße entlang parkten: Grund für hunderte Leute den Hauptplatz zu besuchen, war neben den Köstlichkeiten der Direktvermarkter, der Trachtenflohmarkt im Gemeindesaal.

"Wir haben insgesamt um die 1.200 Exponate angeboten, die Ausschreibung lief schon länger, die Stücke wurden aber alle erst einen Tag vorher abgegeben", freut sich Initiatorin und Gebietsbäuerin Martina Karnthaler über den Erfolg des Projektes. Einige Kleidungsstücke, die nicht verkauft werden, gehen an die örtliche Tauschbox, unter den Trachten waren antiquarische Stücke: "Uns wurden selbstgenähte Trachten abgegeben, ein Exponat stammt sogar aus der Zeit der Biedermeier", stellt Karnthaler fest.

Teure Dirndl, die niemand erworben hat, werden von den Besitzern wieder abgeholt, Teile der Erlöse gehen an örtliche Bäuerinnen: "Bäurinnen sollen andere Bäuerinnen unterstützen, nach diesem Motto möchten wir den Landwirtinnen in Not mit einer kleinen finanziellen Spritze helfen", führt Karnthaler aus.

Durch den großen Andrang bei der Premiere des Trachtenflohmarkts wird bereits über eine zweite Ausgabe nachgedacht: "400 Trachten wurden vermarktet, vielleicht findet der Markt nächstes Jahr wieder statt", blickt Maria Karnthaler euphorisch in die Zukunft.

