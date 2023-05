BRG Gröhmühlgasse beigsterte mit „Romeo & die Julias“

Vergangenen Freitag feierte die neu gegründete Theater AG des BRG Gröhrmühlgasse ihre beeindruckende Uraufführung von "Romeo und die Julias". Unter der Federführung von Alexandra Sarantoulidis und der gemeinsamen Leitung mit Elena Korb präsentierten 30 talentierte Schüler im Martinihof Neudörfl ihr Theaterdebüt mit diesem modernen Krimistück. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und sorgte bei den Zuschauern für Begeisterung.

Die Autorin Alexandra Sarantoulidis äußerte sich überwältigt und stolz über die Leistung der Schüler: "Ich bin sprachlos und unendlich stolz, was unsere Kinder da geleistet haben. Dieses Stück zu schreiben und zu sehen, was sie daraus machen werden, war ein absolutes Herzensprojekt für mich. Ich bin allen so dankbar, die geholfen haben, die Produktion in dieser Form umzusetzen." Auch Kollegin Elena Korb zeigte sich begeistert und betonte die Talente und Motivation der Gruppe: "Uns war anfangs noch gar nicht bewusst, wie viel Talent in dieser Gruppe schlummert. Dass sie sich gegenseitig so motiviert haben, eine derart herausragende Performance zu liefern, und zu beobachten, wie stark das Team zusammen gewachsen ist, erfüllt uns als Lehrerinnen mit der größtmöglichen Freude."

Die Theater AG plant bereits weitere Projekte und befindet sich in Gesprächen über zukünftige Vorhaben. Das Engagement und die Leidenschaft der Schüler lassen vielversprechende Perspektiven für die Zukunft erwarten.

