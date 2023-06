Achtung, T-Rex! Im Wiener Neustädter Fischapark sind die Dinos los

In den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien haben die Besucher des Fischapark die Möglichkeit, den Urzeit-Lebewesen hautnah zu begegnen. Mit dabei sind Exponate der beliebtesten und bekanntesten Dinosaurier-Arten wie der Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus und Brontosaurus.

Foto: Fischapark

Die stimmungsvoll in Szene gesetzten Dinos in Lebensgröße sowie spannend und kurzweilig aufbereitete Hinweistafeln, vermitteln wissenswerte Fakten zur Lebensweise der Giganten. Wer sich darüber hinaus noch weiter informieren möchte, kann jeweils freitags und samstags zwischen 10 und 17 Uhr an einer halbstündigen kostenlosen Führung teilnehmen, die Anmeldung dazu erfolgt beim Besucher-Service im Obergeschoss des Fischapark, telefonisch unter 02622/25 101 oder per Mail an info@fischapark.at

Außerdem wartet freitags und samstags ab 14 Uhr eine wahrhaftig lebensechte Überraschung auf alle Dino-Fans – Fotomöglichkeit inklusive.

Zeugnisaktion

Für alle Schüler, die am Freitag, 30. Juni mit dem Zeugnis am Eventplatz vorbeikommen, gibt es außerdem eine Bluetooth-Musikbox abzustauben. Einfach ab 9 Uhr beim Ausgabestand vor C&A im Erdgeschoss vorbeikommen und praktisches Sommergoodie abholen. Nur solange der Vorrat reicht, pro Person ein Goodie.