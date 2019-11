Das Familien- und Erlebnishallenbad „Aqua Nova“ bietet seinen Gästen in der Adventszeit eine spezielle Weihnachtsaktion an: Im Zeitraum von 1. bis 24. Dezember gelten auf 10er-Blocks, Monatskarten, Halbjahres- sowie Jahreskarten 10 Prozent Preisnachlass.

„Mit dieser Aktion wollen wir unseren treuen Gästen in der Aqua Nova ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen und ihnen in einer oft sehr turbulenten Vorweihnachtszeit ein paar angenehme Stunden in unserem Hallenbad ermöglichen“, so FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz.

Öffnungszeiten an den Feiertagen:

Am 24. und 31. Dezember hat die „Aqua Nova“ jeweils von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember sowie am 1. Jänner bleibt das Hallenbad geschlossen.