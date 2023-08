Menschliche Überreste sind am Sonntag in einem Waldstück in Wiener Neustadt in der Nähe der Leitha gefunden worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht des „Kurier“ gegenüber der NÖN. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt, Klarheit soll ein DNA-Abgleich bringen. Ein Ergebnis wird in mehreren Tagen erwartet, ein Fremdverschulden dürfte nicht vorliegen.