Baustart für Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Pernitzer Feuerwehr

Die Marktgemeinde will mit dem Bau der neuen Photovoltaik-Anlage ein Zeichen für nachhaltige Energieproduktion setzen und zeigen, dass öffentliche Einrichtungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Neben dem Umwelt-Aspekt wird die PV-Anlage langfristig auch Kosten sparen.

"Wir sind stolz darauf, Vorreiter im Bereich nachhaltiger Energieproduktion zu sein. Und wie bei allen Belangen der Freiwilligen Feuerwehr ist die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein wesentlicher Baustein dazu", sagt Kommandant-Stellvertreter Gabriel Schiefer.

Bürgermeister Hubert Postiasi (ÖVP): „Über unseren direkten Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende hinaus sind wir auch die erste Gemeinde im Piestingtal, die die Vorteile einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft zur lokalen Verteilung des Sonnenstroms nutzt. Die Energie fließt damit nicht aus dem Tal ab, sondern kommt unter anderem bei den Pumpen der Wasserversorgungsanlage des Ortes zum Einsatz, die einer der größten Stromverbraucher sind.“ Für die Errichtung konnte Bernhard Reinmüller mit seiner Firma EBR aus Gutenstein gewonnen werden. Die Anlage wird voraussichtlich noch im Juli 2023 fertiggestellt sein und ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten.

„In naher Zukunft werden wir für unseren örtlichen Bauhof noch ein Nutzfahrzeug mit Elektroantrieb anschaffen“, kündigt Vizebürgermeister Markus Panzenböck (Grüne) an, der in dem aktuellen Projekt einen weiteren Meilenstein nach der Errichtung einer PV-Anlage am Dach des Kindergartens im Jahr 2021 sieht.

Beim gemeinsamen Treffen zum Auftakt der Bauarbeiten war auch der Vorstand der Piestingtaler Energie Genossenschaft (PENG) Sascha Skomar dabei. Für ihn ist die Förderung der Produktion und Verteilung von erneuerbarer Energie aus der Region für die Menschen der Region der eigentliche Antrieb. Mit der Gründung der Piestingtaler Energie Genossenschaft (PENG) im vergangenen Jahr wurde der notwendige Unterbau geschaffen, um auch die Verteilung der Energie zu fairen Konditionen unabhängig vom Marktgeschehen zu gestalten und einen Großteil der Wertschöpfung auch in der Region zu halten. „Unsere aktuellen Preise sind 17 bzw. 20 Cent netto für die Lieferung bzw. den Bezug von Strom. Und die PENG selbst errichtet ebenfalls gerade eine 30 kWp PV-Anlage, die über Bürgerbeteiligung finanziert wurde“, erläutert Skomar.