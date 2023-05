Katzelsdorfer Leithabrücke wurde saniert

In einer jährlichen Prüfung aller Brücken in der Gemeinde wurde festgestellt, dass die Leithabrücke beim Sportplatz rasch saniert gehört: „Die zuständige Firma kam zum Ergebnis, dass das Holz ziemlich morsch ist. Es war keine gefährliche Angelegenheit, aber die Erneuerung sollte schleunigst durchgeführt werden“, gibt ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl Auskunft.

Um insgesamt 60.000 Euro wurde die Brücke restauriert, die Umbauarbeiten dauerten einen Monat . „Die Außenwände wurden abgeschliffen und frisch bemalt, ein neuer Holzbelag wurde auf den Boden draufgelegt“, zählt der Ortschef die Änderungen auf. Die Bürger mussten die Baustelle einstweilen über die große Leithabrücke umgehen, haben die Maßnahme aber laut Nistl durchwegs positiv gesehen.

Apropos Holzböden, die ersetzt werden: Wie bereits in der letzten NÖN-Ausgabe angekündigt, wird der in die Jahre gekommene Turnboden der Volksschule in den nächsten Monaten saniert werden.

