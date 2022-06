Wr. Neustadt: Misstöne nach Dierdorf-Gala

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Ein Teil des Rahmenprogramms der „Traude-Dierdorf-Sozialpreis-Gala“ sorgt bei der ÖVP für gewaltigen Ärger. In einer Aussendung ist sogar von einer „unglaublichen Entgleisung“ die Rede. Was war geschehen? Nach dem Hauptgang gab es vom „clubpoesie“ eine Lesung, bei dem unter anderem ein Text gelesen wurde, der auch die Bundeskanzler-Wechsel, Chats und den berühmten Satz von Alexander van der Bellen „So sind wir nicht“ thematisierte.

ÖVP-Parteiobmann und Vizebürgermeister Christian Stocker greift in einer Aussendung die SPÖ hart an: „Was die Besucher zu hören bekommen haben, passt nicht einmal auf Parteitage und hat mit einer Sozial-Gala schon rein gar nichts zu tun. Unsere Mandatare sind nach diesem Eklat, der an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten war, einzig aus Respekt unserer verstorbenen Altbürgermeisterin gegenüber, bei der Veranstaltung geblieben. Es ist wirklich bedauerlich, dass eine gute Initiative parteipolitisch derart missbraucht wird“

Wir haben vorher nicht geprüft, was da gelesen wird.“

Rainer Spenger SPÖ-Vizebürgermeister

Als „nicht optimal für eine Gala“ wertet auch Initiator SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger den Text: „Wir haben vorher nicht geprüft, was da gelesen wird.“ Er habe die Sache auch am nächsten Tag persönlich mit allen anwesenden ÖVP-Mandataren – unter anderem den Stadträten Franz Piribauer und Erika Buchinger – besprochen, obwohl er nichts für die Zeilen könne. „Ich habe da auch positives Feedback von den ÖVP-Politikern bekommen“, so Spenger.

Spenger: "Habe mich bei allen entschuldigt"

Auch am Freitag bei einer Regierungssitzung – ÖVP und SPÖ sind in einer Koalition – habe er die Sache besprochen und signalisiert bekommen, dass alles wieder in Ordnung sei. Dass dann trotzdem eine Aussendung der ÖVP am Montag gekommen ist, stößt bei ihm auf nur wenig Verständnis und sorgt für großen Ärger.

Der Obmann von „clubpoesie“, Horst Hahn, versteht die Aufregung der ÖVP nicht. „Wir haben zwei Texte gelesen und ich habe vorher darauf hingewiesen, dass es um Satire geht. Es ist um gesellschaftliche Schieflagen in Österreich gegangen, nicht um eine Partei.“ Natürlich seien die Texte überspitzt gewesen, aber das sei auch in der Litaratur und Satire üblich, so Hahn.

Bei ihm – gelesen und geschrieben wurde der Text von seinem Kollegen Günter Schmidhofer – habe sich übrigens niemand von der ÖVP beschwert, so Hahn.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.