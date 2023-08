Engpässe bei Erdäpfelversorgung im Bezirk Wr. Neustadt

Wetterextreme wie Hitze, Trockenheit, Stürme und Überschwemmungen setzen auch den Bauern stark zu. Wie sieht ein erste Bilanz der heurigen Ernte im Bezirk aus? Beim Getreide gibt es keine größeren Probleme. Wie Josef Fuchs, Obmann der Bezirksbauernkammer Wr. Neustadt erklärt, konnte im Flachland bereits alles abgeerntet werden. „Hier konnte eine gute Ernte mit einer guten Qualität eingefahren werden“, informiert dieser. In der Buckligen Welt hingegen sieht die Situation wieder ganz anders aus. Dort steht das Getreide aufgrund des vielen Regens noch draußen. „Wenn das Getreide in dieser Woche eingeholt werden kann, kommen wir gerade noch mit einem blauen Auge davon“, so Fuchs. Eine nähere Beurteilung könne zwar erst nach der Ernte erfolgen, dennoch seien Einbußen durch Qualitätsverschlechterung schon jetzt erkennbar. Die Wetterextreme würden den Bauern wirklich große Sorgen machen. „Wir versuchen in alle Richtungen zu denken, ein Patentrezept gibt es leider nicht“, so Fuchs.

Für das Wachstum von Mais und Zuckerrüben ist das feuchte Wetter ideal. Friedl Paur-Rüel, Landwirt in Lichtenwörth sagt dazu: „Die Qualität von Zuckerrüben und Mais ist heuer hervorragend.“ So ein Wetter wie heuer, hätte es schon lange nicht mehr gegeben. Alle zwei Wochen Regen, sei für die Pflanzen sehr gut.

In der Kartoffel ist der Wurm drin

Was für Mais und Zuckerrübe gut ist, muss aber nicht gleich für alle von Vorteil sein. Die Kartoffel etwa, leidet unter dem viel zu nassen Boden. Wie Kartoffelbauer und stellvertretender Landesobmann des Bauernbundes Martin Preineder erklärt, können deshalb die Kartoffeln nicht geerntet werden. Man müsse erst darauf warten, dass der Boden abtrocknet. „In dieser Woche gibt es bei mir deshalb keine Erdäpfel“, sagt Preineder gegenüber der NÖN.

Ein immer größer werdendes Problem in der Kartoffelernte ist außerdem der Drahtwurm. Dieser ist auf dem Vormarsch, schädigt die Knolle und macht diese ungenießbar. Laut Preineder ist das Verbot gegen Pflanzenschutzmittel, die gegen den Drahtwurm eingesetzt werden könnten, dafür verantwortlich. Das führe zu Engpässen in der Versorgung in Österreich. Fuchs spricht etwa von 30 bis 40 Prozent der Kartoffelernte die aufgrund des Schädlingsbefalls händisch absortiert und entsorgt werden muss. In den Regalen der Lebensmittelhändler stünden bereits Kartoffeln aus Deutschland. „Wir schauen mit voller Sorge auf die Versorgungssicherheit bei den Kartoffeln. Wir wollen die Versorgung aber garantieren und uns nicht vom Ausland abhängig machen“, sagt Fuchs dazu. In Deutschland seien diese Pflanzenschutzmittel teilweise erlaubt.

Die Kartoffelernte fällt heuer schlecht aus. Am Foto: Sebastian und Martin Preineder vom Lilienhof in Lanzenkirchen. Foto: Martina Siebenhandl, MARTINA SIEBENHANDL

Familie Zenz vom Steinfelder Biohof in Weikersdorf setzt auf unterschiedliche Getreidesorten. Laut Christian Zenz ist es mit alten Sorten wie beispielsweise Einkorn einfacher, weil sie resistenter sind. Die bisherige Ernte ist bei ihm heuer allgemein gut ausgefallen. „Wir haben heuer Glück gehabt und konnten bereits vieles abernten“, sagt der Biobauer. Die Ernte des Leindotters sei zwar etwas schwächer gewesen, dafür waren die Linsen sehr gut. Am Biohof von Familie Zenz gibt es Sorten wie Buchweizen, Dinkel, Einkorn, Rollgerste, Grünkern, Nackthafer, Hirse, Khorasanweizen, Kichererbsen, Leinsamen, Roggen Weizen oder Tellerlinsen. Infos unter: www.steinfelder-biohof.at.