Eis-Greissler lädt ins Maislabyrinth im Erlebnispark in Krumbach ein

Das Labyrinth besteht aus rund 160.000 Maispflanzen mit einer Höhe von 2,5 Metern. Durch die Höhe und Dichte der Bepflanzung entsteht ein Irrgarten, in dem man sich nach Lust und Laune verlaufen kann. Geöffnet ist das Maislabyrinth bis 1. November jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Und dann? „Der Mais wird nicht verschwendet, sondern geerntet und als nachhaltiges Tierfutter für unsere Milchkühe im Winter verwendet – ein Beispiel für unsere umweltbewusste Philosophie“, erklären Andrea und Georg Blochberger.

Fabian Blochberger alias „Fab Fox" Foto: Andreas Stucklik, Herbert Pichler

An den beiden Eröffnungstagen gibt es ein buntes Programm: Fabian Blochberger alias „Fab Fox“ zeigt am 16. und 17. September jeweils um 14 und 16:30 Uhr eine Zaubershow. „Man muss nur darauf achten, dass man bei meiner Show nicht in eine Vogelscheuche für das Maisfeld verwandelt wird“, lacht Fabian Blochberger.

Neben Kuh-Maskottchen Rubi mischen sich auch Stelzengeher unter die Gäste. Zudem gibt es Steyr-Oldtimer-Traktoren, mit denen man fahren kann.

Das Maislabyrinth ist im Tagesticket (15.90 Euro) für den Erlebnispark inkludiert. Es gibt kein gesondertes Ticket nur für das Maislabyrinth, sondern nur eines in Verbindung mit dem Erlebnispark. Die NÖ-Card ist am 16. & 17. September gültig. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt!