Bad Erlach: Erster Blick ins neue „Höfler am Fluss“

Das Wasser der Pitten fließt immer schneller – denn jetzt müssen die letzten Vorbereitungen für die große Eröffnungsfeier von „Höfler am Fluss“ am 11. November getroffen werden. „Bis zu 500 Leute werden erwartet“, freut sich Inhaber Jürgen Höfler. Wie genau sieht das Angebot aus? Das Restaurant hat jeden Tag ab 7 Uhr geöffnet, Frühstück wird es bis 11 Uhr geben, „auch für alle Langschläfer“, schmunzelt Höfler.

Auf der Karte stehen Hausmannskost, Egg Benedict und selbstgemachte Aufstriche. Sind es am Morgen die Speisen, die begeistern sollen, möchte man am Abend auf Wein und Spirituosen setzen: „In unserer Weinspirale stehen 1.800 Flaschen Wein, sprich 68 Sorten.

„Einmal im Monat wird ein Sänger auftreten, im Gemeinschaftsraum unten werden die Spiele der Fußball-WM übertragen.“

Käseteller und Cocktails sollen die Gäste in den Abendstunden genießen. Die eigens kreierten Clubsandwiches sind ein Schwerpunkt der Karte“, erklärt Höfler. Für Musik-Liebhaber und Fußballfans hat der Gastronom gleich ein weiteres Schmankerl parat: „Einmal im Monat wird ein Sänger auftreten, im Gemeinschaftsraum unten werden die Spiele der Fußball-WM übertragen.“ Die Pforten des Hauses werden von Montag bis Donnerstag um 22 Uhr geschlossen, am Samstag um 24 Uhr, am Sonntag ist der Zeitpunkt variabel. Mit der Grundidee, dass das Haus wie ein Schiff aussehen soll, dazu die 20 Meter lange Brücke, auf der man essen kann, „soll venezianisches Flair nach Bad Erlach bringen“, verkündet Höfler stolz.

„Am Ufer des Flusses soll ein Holzsteg entstehen. Die Gemeinde möchte vielleicht einen Wasser-Spielplatz bauen“

Im Lokal haben 80 Gäste Platz, insgesamt sind es sogar um die 170. 15 Mitarbeiter sind angestellt, sie werden von Sascha Skaumal angeführt. Ein barrierefreier Zugang ist inkludiert, den Eingang schmückt eine belgische Magnolie. Neue Vorhaben stehen bereits im Raum: „Am Ufer des Flusses soll ein Holzsteg entstehen. Die Gemeinde möchte vielleicht einen Wasser-Spielplatz bauen“, so Höfler. Und wie steht es eigentlich um das geplante Fitnesscenter? „Die Eröffnung von ,Höflers Kraftfabrik‘ ist im Frühjahr geplant“, verrät Höfler.

