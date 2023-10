Ein neues Atelier auf dem Bauernhof in Kirchschlag

Eingebettet in die Hügel der Buckligen Welt liegt der alte Bauernhof, in dem die Künstlerin Manuela Schiroky ihrer Tätigkeit nachgeht. Zwei Schafe, fünf Hühner, ein Hahn und drei Enten, die frei herumlaufen, sowie einige Pferde vervollständigen die Idylle, in der sie seit vergangenem Wochenende ihr neues Atelier betreibt. In diesem zeigt sie auch, auf was sie sich spezialisiert hat: „Wenn etwa jemand ein Lieblingsstück von der Oma hat und das passend zur Einrichtung hergerichtet haben will.“

Ihre kunstvoll gestalteten Kleinmöbel sind allerdings nicht dafür gedacht, ganze Räume damit einzurichten: „Jedes Stück ist ein Unikat.“

Ihr Wissen und ihre Fähigkeiten gibt sie auch gern im Rahmen von Kreativ-Workshops weiter. Die am vorigen Wochenende stattfindenden „Tage der offenen“ Ateliers nutzten viele Interessierte für einen Besuch. Unter anderem auch Kirchschlags Bürgermeister Karl Kager, der die Gelegenheit wahrnahm, um erste Fäden zwischen ihr und Kirchschlags Kultur- und Kunstszene zu knüpfen.

Nähere Infos gibt es unter www.lieblingsstuecke.one.