Erste Einblicke ins neue Trainingsstudio „New Circle“ in Bad Erlach

Die letzten Geräte werden aufgestellt, die Kabinen eingerichtet und die Trainer instruiert - denn jetzt muss alles schnell gehen. Nur wenige Meter vom „Höfler am Fluss“ entfernt wird am 29. September das zweite Projekt von Jürgen Höfler in Bad Erlach offiziell aus der Taufe gehoben. „New Circle"“ lautet der Name des Trainingsstudios, das Körper, Geist und Seele verbinden soll.

„Am Anfang werden wir mit jedem Neukunden einen Gesundheitscheck durchführen, bei dem alle fünf sportmotorischen Fähigkeiten (Ausdauer, Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Schnelligkeit) getestet werden und dadurch ein personalisiertes Trainingsprogramm entsteht“, erklärt Geschäftsführer Christian Aflenzer das Konzept. Die Geräte geben dem Kunden die richtigen Bewegungen vor, laut Aflenzer ein wichtiges Merkmal, sich von herkömmlichen Studios zu unterscheiden: „Die digitalen Geräte stellen richtiges Trainieren von der ersten Minute an sicher.“

Über den modernen Geräten soll jedoch das Persönliche stehen: „Alle Trainer werden den Mitgliedern bei den Übungen und ihren Trainingsprogrammen helfen beziehungsweise sie erstellen. Auch für individuelle Wünsche, wie zum Beispiel, wenn sich mal jemand gestresst fühlt, werden wir immer ein offenes Ohr haben und darauf eine fachgerechte Antwort liefern“, möchte Aflenzer den Kunden unter die Arme greifen.

Studio will sich durch moderne Ansätze abgrenzen

Für Aflenzer hat es Priorität, neben dem Körper auch den Geist zu trainieren: „Unsere Trainingsmodule für den Body umfassen Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit. Auf der mentalen Ebene trainieren wir Konzentration, Reaktions- und Handlungsschnelligkeit, Stressresistenz, Gehirnhälftenausgleich, Stressmanagement und noch vieles mehr“, betont der ehemalige Fußballprofi, wie wichtig der Einklang zwischen Körper, Geist und Seele ist.

Das Trainingsstudio von Jürgen Höfler und Christian Aflenzer soll sich auch in anderen Punkten von klassischen Studios, die den Fokus auf reines Krafttraining legen, abheben: „Es wird nur leise Musik abgespielt werden und keinen Fernseher oder Zeitschriften geben. Die Leute sollen fokussiert bei der Sache sein“, erläutert Höfler den Ansatz. Die Speise- und Getränkekarte wird ebenfalls speziell beschrieben sein: „Wir bieten frische Säfte und ausschließlich vegetarische und vegane Speisen an.“

Fußballhalle wird vorerst verschoben

Was wurde eigentlich aus den Plänen von Jürgen Höfler, in den Nebenräumen eine Fußballhalle und einen Padel-Court errichten zu wollen? „Die Idee mit dem Padel ist gestorben, die Fußballhalle wird wahrscheinlich noch errichtet werden, wenn Andreas Jeitler von nebenan in Pension geht“, verrät Höfler.

Neben Geschäftsführer Christian Aflenzer werden drei weitere Angestellte für Kunden da sein. Die Mitgliedschaftspreise wurden bereits festgelegt: Der grundlegende Gesundheitstest kostet 120 Euro, ein Abo für Erwachsene 90 Euro, für Paare, Jugendliche und Studenten 85 Euro pro Monat. Geöffnet ist montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.