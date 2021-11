Friseurin mit Herz auf der Hohen Wand

Mit „Herz über Kopf“ gibt es in der Gemeinde endlich wieder einen eigenen Friseur. Wie lange das her ist, waren sich ÖVP-Bürgermeister Josef Laferl und ÖVP-Vizebürgermeisterin Anja Koffler bei der offiziellen Eröffnung in der Vorwoche nicht ganz einig. Gewiss ist aber, dass es viele Jahre her ist.

Mit dem Friseurgeschäft in Maiersdorf hat sich Claudia Schrott einen langgehegten Traum erfüllt. „Seit Corona haben sich die Prioritäten für mich geändert, ich wollte es endlich wissen und meinen Traum umsetzen.“ Schrott war zuvor 16 Jahre lang beim Friseur „Kreativ“ in Winzendorf tätig, zuletzt als Salonleiterin. Nun hat sie den Sprung von einer Angestellten in die Selbstständigkeit gewagt.

Die Räumlichkeiten waren mit der ehemaligen Bar im Erdgeschoß des Stelzenheurigen Kamper schnell gefunden, der Mietvertrag in Kürze unter Dach und Fach. „Für die Umbauarbeiten haben wir nur drei Wochen gebraucht“, so die 48-Jährige. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Herausgekommen ist ein heller und freundlicher Salon, der zum Wohlfühlen einlädt.

„Ich freue mich darüber, wenn sich die Kunden wohlfühlen und die persönliche Bedienung von mir schätzen“, sagt Schrott. Die Bar stand bereits zwei Jahre leer. Da war es Familie Kamper natürlich recht, so schnell wieder jemanden für die Räumlichkeiten gefunden zu haben. Gottfried Kamper ist zufrieden: „Ein Friseursalon ist auch für uns eine sehr gute Lösung.“