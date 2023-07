Eröffnung Gäste sollen sich in neuem Lokal in Hollenthon „dahoam“ fühlen

Anita und Christian Dissauer mit ihrer neuen Gasthaustafel. Foto: Franz Stangl

A us der „Schluckstube“ am Haselgrabenweg wurde das „Dahoam“, das am Samstag eröffnet wurde.

Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag jeweils ab 15 Uhr. Das neue Lokal von Anita und Christian Dissauer bietet 30 Gästen Platz und bietet neben Getränken auch kleine Snacks an. Ein größeres Speisenangebot ist bei Feiern am Wochenende vorgesehen. Dabei setzen sie jedoch auf die Zusammenarbeit mit Gasthäusern. Wichtig ist ihnen dabei, dass alles aus der Umgebung kommt: „Wir schauen dass wir soviel wie möglich mit regionalen Anbietern zusammenarbeiten, wie etwa dem Biohof Kleinrath in Schlatten.“ Wie es zum Lokalnamen „Dahoam“gekommen ist, verrät Anita Dissauer der NÖN: „Die Urgroßeltern, die Großeltern und Eltern waren hier ,dahoam', und auch die Gäste sollen sich so fühlen. Seit 1. Juli ist ,dahoam' nicht nur mehr ein Ort, sondern auch ein Gefühl und ein Lokal in Hollenthon.“