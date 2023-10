„Little Wall“: Großer Spaß für kleine Kletterer in Wiener Neustadt

Das „Big Wall Bouldering“ in der Pottendorfer Straße ist um eine Attraktion reicher: Am Samstag wurde die „Little Wall“ eröffnet, die laut den Betreibern Michael Haindl und Thomas Kargl größte Boulder-Kletterhalle für Kinder in ganz Österreich. Zur Eröffnungsparty kamen hunderte Kinder mit ihren Eltern, um den neuen Bereich mit einer Schnitzeljagd zu erkunden. Für viele Lacher sorgte TV-Moderator Christoph Hirschler alias „Zauberlehrling Zwicki“.