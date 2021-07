Sollenau ist um eine Attraktion reicher: Die Familie Spitzer eröffnete eine Miniaturgolfanlage am Areal ihres Gasthauses am Kirchenfeld. „Früher war dort ein Natureislaufplatz, aber durch die warmen Temperaturen gibt es den schon lange nicht mehr“, erzählt Karl Spitzer.

Also wurde jahrelang überlegt, was man daraus machen könne. Nachdem Karl ein leidenschaftlicher Minigolfer ist, lag die Lösung auf der Hand. Unter dem Motto „Minigolf am Kirchenfeld“ befindet sich dort nun die erste Filz-Minigolfanlage Österreichs. „Die Spielfläche besteht aus einem speziellen Filz aus Schweden, der im Gegensatz zu anderen aus Beton oder Eternit angenehmer zu bespielen ist. Das ist einzigartig in Österreich.“

Der Minigolfplatz ist ganzjährig und mit einer Beleuchtung auch abends zu bespielen. Es gibt verschiedene Bahnen und Schwierigkeitsgrade. Die Kosten für Erwachsene pro Durchgang belaufen sich auf 5 Euro, für Kinder bis zehn Jahre auf 3 Euro. In der Vorwoche fand eine Eröffnungsfeier statt. Nach einem Imbiss und Getränken wurde natürlich Minigolf gespielt.