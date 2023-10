Neues Geschäft: „MehrRaum“ für Kreativität und Kunst in Bad Erlach

Kreative Handwerkskunst, nettes Zusammensein und dem Alltag entfliehen - diese drei Aspekte möchte Besitzerin Martina Hendling, Keramikerin aus Klingfurth, unter dem Namen „MehrRaum“ auf der Aspanger Straße seit kurzem verbinden.

„Ich habe eine Affinität für Handwerk und dieses Haus mit meinem Mann vor fünf Jahren gekauft. Ich wollte mich selbstständig machen und den Leuten hier unterschiedliche Workshops von Kursleitern, die ich kenne, anbieten.“ Die kreative Palette ist äußerst farbenfroh: Bisher werden Schreibworkshops, Töpferkurse, Adventskranz binden, Stoffdruck, Holzloops gestalten, Papierworkshops oder Fermentieren offeriert. „Ich bin mit der Nachfrage äußerst zufrieden, im neuen Jahr sollen die Leute auch Nähen, Aquamalerei oder Musikkurse ausprobieren können“, möchte Hendling das innovative Konzept noch bunter ausschmücken.

Das Alleinstellungsmerkmal ihres „MehrRaums“ sei es, einzelne Themenschwerpunkte unter einem Dach zu vereinen: „Normalerweise wird zum Beispiel ein Töpferkurs in Wien angeboten und dann ein Keramikworkshop in Hornstein. Hier wechseln die Kurse, der Standort bleibt gleich“, erklärt Hendling. Zwei bis vier Workshops sollen wöchentlich in den hell gestalteten Räumlichkeiten über die Bühne gehen, maximal zwölf Teilnehmer sind pro Event geplant. „Jeder kann sich dabei in der Küche einen Kaffee oder Tee machen“, möchte Hendling ein Wohlgefühl garantieren. Die Preise der einzelnen Workshops variieren, alle Interessierten können sich auf der Website mehr RAUM (mehr-raum.at) durchklicken.