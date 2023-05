Orthotech in Wiener Neustadt mit neuem Standort

Wiener Neustadt Die beiden Firmengründer Roland Holzer und Manfred Mayer kennen sich seit sie vor 42 Jahren gemeinsam ihre Lehre begonnen haben. Nach 18 gemeinsamen Jahren bei ihrem Lehrherren machten sie sich selbständig und nächstes Jahr feiern sie ihr 25-jähriges Bestehen.

Was als Zwei-Mann-Betrieb begann ist heute eine Firma mit 22 Mitarbeitern und einem großen und vor allem treuen Kundenstamm. Unter den Kunden der ersten Stunde ist auch Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Ich kenne die zwei Herren seit sie junge Burschen waren und sie haben mich immer ganz wunderbar betreut. Da war es nur natürlich, als Kunde mitzugehen, als sie den Schritt in die Selbständigkeit wagten.“

Das Team von Orthotech. Foto: NÖN, Steinbock

1999 wurde der alte Standort beim Kreisverkehr Brunner-Straße/Zehnergürtel eröffnet. Roland Holzer: „Aber zuerst wurden uns die 90 Quadratmeter zu klein, dann die 300 und am Schluss auch die 600 Quadratmeter.“ Das Grundstück in der Brunner Straße hätten sie schon länger gekauft, aber der Startschuss für den Bau des Massivholzhauses ließ noch auf sich warten. Dafür stand das neue Gebäude dann innerhalb von einem Jahr bereit zum Einzug. Es bietet nun 800 Quadratmeter Platz für die 22 Mitarbeiter und ihre Kunden. Manfred Mayer: „Rechts ist die Reha-Abteilung untergebracht und links die Orthopädietechnik. Wir haben jetzt gemütliche, abgeschlossene Kabinen, wo die Kunden in Ruhe beraten werden können.“ Holzer: „Und unsere Mitarbeiter müssen nicht mehr 30 Mal am Tag in den Keller laufen!“

Bisher wurden in der Firma, die sehr darauf setzt, technisch immer am neuesten Stand zu sein, 17 Lehrlinge ausgebildet.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.