Schwestern machen sich mit Studio und Praxis in Netting selbstständig

Seit Neuestem kann man sich in Netting ordentlich verwöhnen lassen. Denn die Schwestern Martina Spieß und Brigitte Puchegger haben sich selbstständig gemacht. Am Freitag wurden die neue Praxis und das neue Studio für geladene Gäste feierlich eröffnet.

Die 35-jährige Martina hat sich auf Heilmassage spezialisiert. „Ich behandle Kunden mit oder ohne ärztlicher Verordnung“, sagt sie. Die Angebote sind breit gefächert: von der klassischen Massage über Bindegewebsmassage, Fußreflexzonenmassage und Lymphdrainage bis hin zu Elektrotherapie, Schröpfen oder Narben entstören. Ihre jüngere Schwester Brigitte verwöhnt ihre Kunden mit einer ausgiebigen Fußpflege. Sie bietet auch eine Maniküre und eine Nagelspange zur Korrektur an.

Während Martina erst im März dieses Jahres ihre Ausbildung abgeschlossen hat, hat Brigitte bereits seit 15 Jahren in ihrem Beruf als Fußpflegerin gearbeitet. Für die Studioeröffnung hat sie nun die Meisterprüfung absolviert.

Die beiden Mütter passen ihre Behandlung individuell an den jeweiligen Kunden an, wie sie sagen. „Uns liegt persönlich sehr am Herzen, dass sich unsere Kunden wohlfühlen und sie die bestmögliche Leistung bei uns erhalten“, so beide unisono.